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Общество
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Украина
Фестиваль «неравенства»: радикалы избили геев на митинге в Запорожье
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    Фестиваль «неравенства»: радикалы избили геев на митинге в Запорожье

    11:06  1 Октября 2017  /обновлено: 11:23  01 Октября 2017
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    Фестиваль «неравенства»: радикалы избили геев на митинге в Запорожье

    Киев, 1 октября. Представители Нацполиции Запорожья рассказали о нападении радикалов на участников Фестиваля равенства в Запорожье, решивших выразить свою поддержку представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. В атаке, по данным ведомства, приняли участие почти 150 националистов в масках. 

    В результате в больницу попали две девушки, еще 17 человек были задержаны. В сообщении на странице запорожской Нацполиции в Facebook уточняется, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

    Инцидент произошел в субботу, 30 сентября. Около 60 участников фестиваля собрались в одной из офисных помещений в Коммунарском районе города. К месту их встречи тут же прибыли порядка 150 радикалов. Лица они скрывали под масками.

    Во время потасовки радикалы использовали газовые баллоны, петарды и файеры. Устраняли беспорядки около 70 полицейских.

    Таким образом, агрессивных противников ЛГБТ-активистов и стражей порядка на фестивале оказалось больше, чем гомосексуалистов и их сторонников.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #украина #националисты #геи
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