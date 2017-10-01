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Опасный астероид пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли в октябре
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    Опасный астероид пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли в октябре

    11:22  1 Октября 2017
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    Опасный астероид пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли в октябре

    Остин, штат Техас, 1 октября. В октябре к Земле на рекордно малое расстояние приблизится открытый в 2012 году космический объект, получивший обозначение 2012 TC4.

    Астероид неправильной формы известен в первую очередь тем, что его орбита пролегает на рекордно малом расстоянии от Земли — 12 октября кусок камня размером от 10 до 30 метров промчится на расстоянии около 43,5 тысяч километров от Земли, сообщает Space. По другим данным он может оказаться даже ближе, на расстоянии всего в 6800 километров.

    Опасный астероид пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли в октябре

    Как отмечают астрономы из NASA, 2012 TC4 очень похож по своим параметрам на челябинский метеорит, упавший в феврале 2013 года, и не застрахован от его судьбы — если в этот раз космический объект не упадет на Землю, спустя несколько лет он может вернуться снова. Астрономы намерены произвести как можно больше наблюдений небесного тела в момент максимального сближения метеорита с Землей.

    Автор: Валентин Меликов
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