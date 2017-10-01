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Общество
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Общество
Германия начала регистрацию однополых браков
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    Германия начала регистрацию однополых браков

    10:58  1 Октября 2017
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    Германия начала регистрацию однополых браков

    Берлин, 1 октября. С сегодняшнего дня в Германии начинается регистрация однополых отношений. Для однополых пар открываются в воскресенье пункты регистрации в Берлине и Гамбурге.

    Как сообщает Reuters, в первый день действия закона об однополых браков будет зарегистрировано лишь около двух десятков таких пар. Закон о легализации однополых браков был принят бундестагом в июне этого года по инициативе Социал-демократической партии Германии.

    Германия начала регистрацию однополых браков

    При этом немецкие правозащитники уверены, что законодателям в Берлине предстоит еще долгий путь: ведь на данный момент закон об однополых браках не допускает, например, появления в метрике ребенка двух матерей или двух отцов.

    В настоящее время однополые отношения регистрируются в большинстве стран Западной Европы. Исключением являются Швейцария, Австрия и Италия, которые не регистрируют однополые браки, однако признают другие формы однополых союзов.

    Автор: Валентин Меликов
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