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Происшествия
Мэрилина Мэнсона придавило рухнувшими декорациями на концерте в Нью-Йорке
Происшествия
Мэрилина Мэнсона придавило рухнувшими декорациями на концерте в Нью-Йорке
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    Мэрилина Мэнсона придавило рухнувшими декорациями на концерте в Нью-Йорке

    10:26  1 Октября 2017
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    Мэрилина Мэнсона придавило рухнувшими декорациями на концерте в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 1 октября. Американский певец Мэрилин Мэнсон серьезно пострадал во время концерта в Нью-Йорке. На певца рухнули декорации, в настоящее время он находится в больнице.

    О госпитализации музыканта изданию Variety сообщил представитель Мэнсона. При этом он не сообщил о характере полученных артистом травм.

    Уточняется, что инцидент произошел уже через 45 минут после начала концерта, когда он исполнял песню Sweet Dreams.

    В результате концерт был прерван. Видеозапись ЧП уже появилось на YouTube.
     

    Автор: Алексей Громов
    #обрушение #мэнсон #концерт #декорация
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