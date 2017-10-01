Мэрилина Мэнсона придавило рухнувшими декорациями на концерте в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 1 октября. Американский певец Мэрилин Мэнсон серьезно пострадал во время концерта в Нью-Йорке. На певца рухнули декорации, в настоящее время он находится в больнице.

О госпитализации музыканта изданию Variety сообщил представитель Мэнсона. При этом он не сообщил о характере полученных артистом травм.

Уточняется, что инцидент произошел уже через 45 минут после начала концерта, когда он исполнял песню Sweet Dreams.

В результате концерт был прерван. Видеозапись ЧП уже появилось на YouTube.

