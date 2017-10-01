Сирия сегодня: в Алеппо открыли мемориал в память о погибших военных, видео ударов ВКС РФ по террористам

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Сирия, 1 октября. В сирийском Алеппо открыли мемориальный камень в память о погибших сирийских и российских военных. Минобороны России опубликовало видео ударов ВКС РФ по позициям террористов на востоке и западе САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

В Алеппо открыт мемориал в память о погибших военных

В сирийском Алеппо состоялось торжественное открытие мемориального камня в память о погибших российских и сирийских военных. Памятный знак установлен на площади, которая носит название «Площадь сирийско-российской дружбы».

Во время торжества командир 30-й дивизии республиканской гвардии САР дивизионный генерал Зейн Али Салех отметил, что Дамаск смог добиться колоссальных результатов в борьбе с международным терроризмом только благодаря своевременной помощи со стороны российских военных.

«На сирийской земле, в совместной битве с международными террористами перемешалась кровь российских и сирийских военнослужащих. Всесторонняя поддержка России стала причиной того, что мы одерживаем победу на всех фронтах. Сирийский народ и руководство никогда не забудет этих жертв, мы вспоминаем сегодня тех генералов, офицеров и солдат, которые отдали свою жизнь под Дейр-эз-Зором, Дамаском, Хомсом, в Алеппо. Они стали символом героизма и останутся в памяти нашего народа навечно», — подчеркнул сирийский офицер.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Вооруженные силы, по официальному приглашению Дамаска проводят антитеррористическую операцию с осени 2015 года, оказывая воздушную поддержку правительственным силам САР. В боевых действиях задействованы ВКС, ВМФ и войска сил специальных операций.

Минобороны показало удары ВКС по позициям террористов

Накануне российское военное ведомство сообщило о провале наступления боевиков запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» на востоке и западе Сирийской арабской республики. Более того, представители Минобороны опубликовали видео ударов ВКС по объектам радикальных исламистов.

Напомним, всю последнюю неделю террористы пытались атаковать сирийских военных в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор, однако все их попытки нанести хоть какой-то ущерб были успешно нейтрализованы. Большую роль в этом сыграла российская ударная авиация.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, обе террористические группировки понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев. На видеозаписи, опубликованной на официальной странице Минобороны в Facebook видны удары ВКС РФ по позициям боевиков.

«Успешным действиям сирийских войск на земле способствовала активная вооруженная поддержка «на земле» со стороны вооруженных формирований, присоединившихся к процессу примирения в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра», — подчеркнул Конашенков.

Кроме того стало известно, что подтвержденные потери боевиков составили 2 тысячи 359 человек убитыми и около 2,7 тысячи ранеными. Среди них 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ.

Нарушения перемирия

За минувшие сутки российские представители центра по примирению враждующих сторон зафиксировали шесть случаев нарушения перемирия на территории САР. Турецкая сторона нарушений «режима тишины» не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене оборонного ведомства России.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

«Один факт нарушения режима перемирия зафиксирован в провинции Дамаск, три —в Алеппо, один в Латакии и еще один случай в провинции Хомс», — значится в документе.

Уточняется, что гуманитарные акции в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не проводил. Медпомощь российские военные медики оказали 85 местным жителям.

1 Организация запрещена на территории РФ.