Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в четырех провинциях

В Избранное

Москва, 1 октября. Минобороны РФ сообщило о новых фактах нарушениий режима прекращения огня в Сирии. За минувшие сутки российские военные зафиксировали шесть случаев стрельбы, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене оборонного ведомства.

Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, подчеркнули в Минобороны. Один факт нарушения режима перемирия зафиксирован в провинции Дамаск, три — в Алеппо, один в Латакии и еще один случай в провинции Хомс.

Уточняется, что гуманитарные акции в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не проводил. Медпомощь российские военные медики оказали 85 местным жителям.

Кроме того, в Минобороны сообщили о подписании одного соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенным пунктом Умм-Шаршух провинции Хомс.

Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тысяч 240.

