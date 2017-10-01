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Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в четырех провинциях
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в четырех провинциях

    10:11  1 Октября 2017
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в четырех провинциях

    Москва, 1 октября. Минобороны РФ сообщило о новых фактах нарушениий режима прекращения огня в Сирии. За минувшие сутки российские военные зафиксировали шесть случаев стрельбы, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене оборонного ведомства.

    Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, подчеркнули в Минобороны. Один факт нарушения режима перемирия зафиксирован в провинции Дамаск, три  — в Алеппо, один в Латакии и еще один случай в провинции Хомс. 

    Уточняется, что гуманитарные акции в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не проводил. Медпомощь российские военные медики оказали 85 местным жителям.

    Кроме того, в Минобороны сообщили о подписании одного соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенным пунктом Умм-Шаршух провинции Хомс.

    Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тысяч 240. 
     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #минобороны рф #стрельба #нарушения
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