Правительство Красноярского края в полном составе сложило полномочия

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Красноярск, 1 октября. Правительство Красноярского края подало в отставку. Об этом говорится в распоряжении врио главы региона Александра Усса. Все представители правительства будут исполнять свои обязанности до назначения на их должности новых членов краевого кабмина.

«В соответствии со статьей 101 Устава Красноярского края, в связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Красноярского края В. А. Толоконского: досрочно прекратить полномочия членов Правительства Красноярского края», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин уволил губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, врио главы региона был назначен Александр Усс. Новый глава региона заявил, что намерен участвовать в губернаторских выборах осенью следующего года.