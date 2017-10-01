Эксперт объяснил, почему Киев пытается найти российские войска в Белоруссии

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Москва, 1 октября. Заявления официального Киева о том, что на территории Белоруссии остались российские войска после совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» являются попыткой привлечь Минск в качестве союзника. Об этом заявил военный эксперт, главред журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

«Ввести на учения больше военнослужащих, чем заявлено, нельзя. Да и не надо по большому счету. Это все лишние деньги, каждый солдат и каждый самолет, — объясняет Дандыкин. — Войска были из округов и вернулись в места постоянной дислокации. Украина спит и видит определенный конфликт».

В беседе с изданием «Подмосковье 360°» Дандыкин объяснил, что любые российские войска, оставшиеся на белорусской территории, были бы замечены иностранными наблюдателями — между тем, Соединенные Штаты не делали никаких подобных заявлений. Попытку дипломатического воздействия со стороны Киева эксперт связал с локальными протестами, которые произошли в Витебске.

Напомним, ранее глава Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что «из 3000 российских солдат в Белоруссии были выведены лишь несколько подразделений».