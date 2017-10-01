Ты познакомил меня с кокаином и болезнями: экс-подруга Джима Керри написала ему перед смертью

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Лос-Анджелес, 1 октября. Бывшая подруга актера Джима Керри Катриона Уайт оставила ему электронное послание с обвинениями за несколько лет до смерти.

Уайт написала, что Керри пристрастил ее к наркотикам, заразил герпесом и папилломавирусом, «сломал как личность» и бросил, «уничтожив все, что от нее осталось».

«Я любила жизнь, была уверена в себе, чувствовала себя уютно и гордилась большинством тех решений, которые я принимала. Ты познакомил меня с кокаином, проститутками, психическими проблемами и болезнями», — приводит Телеканал 360 отрывок электронного сообщения.

Как передает Daily Mail, экс-подруга Керри написала это послание на своем iPad 8 весной 2013 года, после ее смерти оно было обнаружено адвокатами семьи. Неизвестно, получил ли актер это сообщение.

Тело Катрионы Уайт было обнаружено полицией в сентябре 2015 года. Ее семья подала судебный иск к Керри, обвинив его в доведении женщины до самоубийства. Актер назвал этот иск шантажом и «ужасным позором».