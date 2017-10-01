Медведь забрел на улицы Петропавловска-Камчатского

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Петропавловск-Камчатский, 1 октября. Главное управление МЧС по Камчатскому краю предупредило жителей Петропавловска-Камчатского о возникновении на территории города опасной ситуации: в окраинном микрорайоне Кирпичики был замечен медведь. Пока что спасателям и охотникам не удалось получить данных о перемещениях хищного зверя.

«Жителей краевого центра призывают соблюдать предельную осторожность при нахождении вблизи указанного района, — . В вечернее время без необходимости и в одиночку не выходите на улицу, особенно в тех районах, которые прилегают к лесным массивам! Следите за местонахождением детей!»

Пресс-служба МЧС приводит также список правил, которые помогут уцелеть при появлении медведя: например, от зверя нельзя убегать и поворачиваться к нему спиной, его можно отпугнуть громким звяканьем металлических предметов. Жителей города, у которых есть личное оружие, особо предупреждают, что в медведя нельзя стрелять, можно только отпугивать выстрелами в воздух — получив рану, животное станет намного опаснее.