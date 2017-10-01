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Общество
В соцсетях сообщили о наличии бюллетеней на избирательных участках в Каталонии
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    В соцсетях сообщили о наличии бюллетеней на избирательных участках в Каталонии

    10:17  1 Октября 2017
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    Пользователи соцсетей сообщают, что на избирательных участках в Каталонии есть бюллетени

    Барселона, 1 октября. В соцсетях опубликовали фото бюллетеней, появившихся на избирательных участках в Каталонии, несмотря на усилия полиции. При этом организаторы референдума о независимости Каталонии просят не распространять эти снимки и не «давать подсказок».

    Фото и видео избирательных участков с урнами и бюллетенями внутри появились в Сети за два часа до начала голосования, которое не признается испанским правительством. Организаторы референдума уже выложили в Twitter просьбу не распространять информацию о прибытии избирательных материалов в центры.

    «Не давайте подсказок», — говорится в обращении.

    Пользователи соцсетей сообщают, что на избирательных участках в Каталонии есть бюллетени

    К 6.00 по местному времени местные правоохранители должны были взять под полный контроль избирательные участки, однако на многих из них присутствуют люди. Официально голосование на референдуме должно начаться в 9.00 и закончиться в 20.00.

    Напомним, испанские власти и конституционный суд страны объявили референдум о независимости Каталонии незаконным, а любые его результаты — не имеющими юридической силы. Как показывают соцопросы, большинство жителей автономного сообщества поддерживают сохранение территориальной целостности Испании.

     

    Автор: Борис Любимов
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