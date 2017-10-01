Путин поздравил военных с Днем сухопутных войск Российской Федерации

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Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днем сухопутных войск Российской Федерации. Президент отметил, что сухопутные войска всегда играли крайне важную роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности России.

Президент поздравил военных, служащих в сухопутных войсках, обратившись к ним «уважаемые товарищи». Президент отметил, что сухопутные войска сыграли значимую роль в истории России, участвовали в крупнейших сражениях и операциях, и имели решающее значение для победы в Великой отечественной войне.