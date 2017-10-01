Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Мэрилина Мэнсона придавило рухнувшими декорациями на концерте в Нью-Йорке
Россия
Путин поздравил военных с Днем сухопутных войск Российской Федерации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поздравил военных с Днем сухопутных войск Российской Федерации

    10:00  1 Октября 2017  /обновлено: 10:39  01 Октября 2017
    37

    Путин поздравил военных с Днем сухопутных войск Российской Федерации

    Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днем сухопутных войск Российской Федерации. Президент отметил, что сухопутные войска всегда играли крайне важную роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности России.

    Президент поздравил военных, служащих в сухопутных войсках, обратившись к ним «уважаемые товарищи». Президент отметил, что сухопутные войска сыграли значимую роль в истории России, участвовали в крупнейших сражениях и операциях, и имели решающее значение для победы в Великой отечественной войне.

    Путин поздравил военных с Днем сухопутных войск Российской Федерации

    «Сегодня сухопутные войска являются основой Вооружённых Сил России, — подчеркнул Путин в опубликованной пресс-службой Кремля поздравительной телеграмме. — Личный состав неизменно демонстрирует высокий уровень подготовки, с честью выполняет поставленные задачи, сохраняет и приумножает ратный опыт и традиции своих предшественников, равняется на ветеранов. Желаю вам успехов в службе и всего наилучшего».

    Путин поздравил военных с Днем сухопутных войск Российской Федерации

    Автор: Валентин Меликов
    #путин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105930

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29695

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43714

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24589

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9292
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        9:43   1 Октября 2017
        1739
        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        7:28   1 Октября 2017
        2460
        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        20:33   30 Сентября 2017
        24442
        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        16:59   30 Сентября 2017
        16564