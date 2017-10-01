Путин поздравил военных с Днем сухопутных войск Российской Федерации
Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днем сухопутных войск Российской Федерации. Президент отметил, что сухопутные войска всегда играли крайне важную роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности России.
Президент поздравил военных, служащих в сухопутных войсках, обратившись к ним «уважаемые товарищи». Президент отметил, что сухопутные войска сыграли значимую роль в истории России, участвовали в крупнейших сражениях и операциях, и имели решающее значение для победы в Великой отечественной войне.
«Сегодня сухопутные войска являются основой Вооружённых Сил России, — подчеркнул Путин в опубликованной пресс-службой Кремля поздравительной телеграмме. — Личный состав неизменно демонстрирует высокий уровень подготовки, с честью выполняет поставленные задачи, сохраняет и приумножает ратный опыт и традиции своих предшественников, равняется на ветеранов. Желаю вам успехов в службе и всего наилучшего».