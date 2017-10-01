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КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»
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    КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

    9:43  1 Октября 2017
    1739

    КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

    Пхеньян, 1 октября. Власти КНДР назвали политику президента США Дональда Трампа приглашением к ядерной катастрофе и пригрозили Вашингтону «морем пламени». Об этом говорится в заявлении представителя комитета Северной Кореи за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    В заявлении политика Трампа характеризуется как «самоубийственный акт приглашения к ядерной катастрофе, которая повергнет Америку в море пламени». Также американского лидера упрекают в безрассудстве и называют его «сумасшедшим стариком».  Пхеньян выражает уверенность, что действия Вашингтона только усилят волю северокорейской армии и народа.

    «Мы в очередной раз напоминаем, что наши силы находятся в полной боевой готовности», — говорится в заявлении.

    КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

    Ранее американский лидер Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов к решению проблемы КНДР военным путем, однако делать этого ему бы не хотелось из-за разрушительных последствий.

    Автор: Борис Любимов
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