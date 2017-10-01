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Технологии
Россия представит свои беспилотные автомобили на ЧМ-2018
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    Россия представит свои беспилотные автомобили на ЧМ-2018

    9:52  1 Октября 2017
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    Россия представит свои беспилотные автомобили на ЧМ-2018

    Москва, 1 октября. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года Россия продемонстрирует свои достижения в области беспилотных автомобилей. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

    «С радостью хочу сообщить, что Россия придерживается дорожной карты по созданию беспилотной автомобильной платформы, и мы продемонстрируем вам результаты в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ», — сказал он на открытии Международного форума науки и технологии в обществе. 

    Россия представит свои беспилотные автомобили на ЧМ-2018

    Ранее сообщалось, что безопасность стадионов на ЧМ-2018 обеспечат новые досмотровые комплексы таможни. В Федеральной таможенной службе России утверждают, что эти комплексы станут грозным оружием против контрабандистов и террористов.

    Автор: Борис Любимов
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