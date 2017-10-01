Россия представит свои беспилотные автомобили на ЧМ-2018

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Москва, 1 октября. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года Россия продемонстрирует свои достижения в области беспилотных автомобилей. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«С радостью хочу сообщить, что Россия придерживается дорожной карты по созданию беспилотной автомобильной платформы, и мы продемонстрируем вам результаты в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ», — сказал он на открытии Международного форума науки и технологии в обществе.

Ранее сообщалось, что безопасность стадионов на ЧМ-2018 обеспечат новые досмотровые комплексы таможни. В Федеральной таможенной службе России утверждают, что эти комплексы станут грозным оружием против контрабандистов и террористов.