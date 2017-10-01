Facebook тестирует новую технологию распознавания лиц

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Нью-Йорк, 1 октября. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook начала тестирование новой технологии распознавания лиц, призванной помочь пользователям в случае утраты контроля над своим аккаунтом. Распознавание лиц будет использоваться совместно с двухфакторной аутентификацией по СМС для идентификации пользователей.

«Мы тестируем новую функцию, которая позволит пользователям быстро и с легкостью подтверждать свой аккаунт, — подтвердили в Facebook информацию, которую распространил исследователь соцсетей Девеш Логендран. — Вспомогательная функция будет доступна только на устройствах, которые вы уже использовали для входа в свой аккаунт».

Как отмечает Techcruch, у многих пользователей могут возникнуть опасения в связи с необходимостью оставлять свой цифровой образ в соцсети, однако, вероятнее всего, многие пойдут на это ради облегчения восстановления своих аккаунтов после хакерского взлома или других проблем.