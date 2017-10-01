Первые пассажирские дроны появятся в продаже в 2018 году

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Москва, 1 октября. Компания Passenger Drone намерена открыть продажи первого пассажирского дрона в 2018 году. Аппарат может похвастаться компактностью, надежностью и возможностью дистанционного управления.

Пассажирский дрон размером с небольшой автомобиль оснащен 16 пропелллерами, обеспечивающими подъемную силу. Пока существует только прототип устройства, однако он полностью функционален. Passenger Drone планирует создать еще 5 образцов дрона и выделить около 1 тыс. часов на летные испытания. Как передает Телеканал 360, беспилотник сможет развивать скорость до 50 км/ч и летать до 30 минут.

Добавим, ранее в Исландии запустили первую в мире коммерческую службу доставки продуктов с помощью дронов. Необычную услугу предоставляет одна из компаний Израиля.