Правительство РФ рассмотрит законопроект об НДД в ближайшие дни — Дворкович

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Киото, 1 октября. По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, в ближайшие дни, вероятнее всего, на рассмотрение правительства будет представлен первоначальный вариант закона о налоге на добавленный доход. Об этом заместитель главы кабмина рассказал журналистам на полях форума «Наука и технологии в обществе», который проходит в японском Киото.

По словам Дворковича, в ходе согласования подготовленного варианта законопроекта были получены замечания и комментарии от главного правового управления при президенте РФ, «которые в основном носят технический характер».

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы эти замечания были учтены, — сообщил Дворкович. — Это можно сделать буквально в течение нескольких дней и вынести законопроект на заседание правительства».

Законопроект о налоге на добавленный доход, идея которого возникла в Минфине, должен заменить для нефтедобывающей отрасли экспортную пошлину. Он должен вступить в действие уже в 2018 году. Предполагается, что в рамках законопроекта налог будет взиматься не с объемов экспортируемой нефти, а с денежного потока.