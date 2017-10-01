В Госдуме порадовались иску Порошенко к России из-за строительства Крымского моста

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Москва, 1 октября. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что обрадовался бы иску президента Украины Петра Порошенко к РФ из-за Крымского моста.

«Я бы порадовался такому иску», — сказал депутат в интервью РИА Новости.

По его мнению, подача искового заявления к РФ свидетельствует о том, что Порошенко признает Крым российским полуостровом. Калашников также выступил за проведение экологической проверки в Крыму и подчеркнул, что подобный судебный процесс нужно пройти «с удовольствием».

Ранее глава Украины поручил подать в суд на Россию из-за экологического вреда, якобы возникшего при строительстве Крымского моста. Крымские чиновники уже высказали мнение, что подготовка судебного документа будет отличаться явно претензионным характером, а сам процесс станет для киевских властей «гиблым мероприятием».