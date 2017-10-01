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Украина
Саакашвили объявил, что хочет поменять в власть в Киеве
Украина
Саакашвили объявил, что хочет поменять в власть в Киеве
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    Саакашвили объявил, что хочет поменять в власть в Киеве

    8:54  1 Октября 2017
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    Саакашвили объявил, что хочет поменять в власть в Киеве

    Одесса, 1 октября. В ходе прошедшего в субботу митинга украинский политик Михаил Саакашвили объявил, что намерен добиваться смены киевской власти. Встреча Саакашвили с его сторонниками проходила в Одессе на площади около памятника Дюку.

    Сам митинг еще до прибытия экс-главы Одесской ОГА перешел в драку: несколько десятков молодых людей включили громкую музыку из репродукторов, установленных напротив места встречи, чтобы помещать проведению митинга, на который пришли несколько сотен сторонников Саакашвили. Разнимать обе стороны пришлось полиции.

    «Хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу», — объявил Саакашвили.

    Саакашвили объявил, что хочет поменять в власть в Киеве

    По его словам, в ходе его деятельности в качестве градоначальника Одессы ему постоянно мешали - как на местах, так и в Киеве. Саакашвили объявил, что собирает сторонников на новый митинг 17 октября — уже в Киеве.

    Напомним, лишенного гражданства Украины Саакашвили разыскивают в Грузии по уголовному обвинению. Тем не менее, использовав поддержку сторонников, Михаил Саакашвили смог пересечь границу и продолжить политическую деятельность на Украине.

    Автор: Валентин Меликов
    #саакашвили
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