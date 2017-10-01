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Россия
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Политика
Путин посетит Туркмению по приглашению Бердымухамедова
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    Путин посетит Туркмению по приглашению Бердымухамедова

    8:19  1 Октября 2017
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    Путин посетит Туркмению по приглашению Бердымухамедова

    Москва, 1 октября. В понедельник президент России Владимир Путин прибудет с официальным визитом в столицу Туркмении Ашхабад. Приглашение прибыть в Туркмению для переговоров направил президенту его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов.

    Власти Туркмении и Кремль сообщили, что по итогам переговоров планируется подписать пакет двусторонних соглашений.

    Президент Туркмении отметил, что Россию и Туркмению связывают «давние, исконно дружественные взаимоотношения», а предстоящие переговоры призваны стать «действенным шагом на пути дальнейшего укрепления и расширения традиционных межгосударственных отношений, отвечающих интересам благополучия дружественных народов двух стран и придадут традиционным связям новое конкретное наполнение».

    Путин посетит Туркмению по приглашению Бердымухамедова

    Напомним, Россию и Туркмению связывают долгосрочные и развитые экономические отношения. В Туркмении работает около 190 российских компаний, которые занимаются такими областями, как поставки машин и оборудования, телекоммуникация и нефтегазовый комплекс.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #бердымухамедов
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