Путин посетит Туркмению по приглашению Бердымухамедова

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Москва, 1 октября. В понедельник президент России Владимир Путин прибудет с официальным визитом в столицу Туркмении Ашхабад. Приглашение прибыть в Туркмению для переговоров направил президенту его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов.

Власти Туркмении и Кремль сообщили, что по итогам переговоров планируется подписать пакет двусторонних соглашений.

Президент Туркмении отметил, что Россию и Туркмению связывают «давние, исконно дружественные взаимоотношения», а предстоящие переговоры призваны стать «действенным шагом на пути дальнейшего укрепления и расширения традиционных межгосударственных отношений, отвечающих интересам благополучия дружественных народов двух стран и придадут традиционным связям новое конкретное наполнение».

Напомним, Россию и Туркмению связывают долгосрочные и развитые экономические отношения. В Туркмении работает около 190 российских компаний, которые занимаются такими областями, как поставки машин и оборудования, телекоммуникация и нефтегазовый комплекс.