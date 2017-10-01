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Россия
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Новости Сирии
Сирия: в Алеппо открыли мемориальный камень в память о погибших военных РФ и САР
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    Сирия: в Алеппо открыли мемориальный камень в память о погибших военных РФ и САР

    8:10  1 Октября 2017  /обновлено: 8:45  01 Октября 2017
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    Сирия: в Алеппо открыли мемориальный камень в память о погибших военных РФ и САР

    Алеппо (Сирия), 1 октября. В городе Алеппо в Сирии открыли мемориальный камень в память о погибших в борьбе с терроризмом военных.

    Памятник установили на площади, которую раньше называли «Телефон Гавай», то есть телефонная антенна. В Первую мировую войну здесь находился телефонный узел для связи войск Турции и Германии. Теперь ее переименовали в «Площадь сирийско-российской дружбы».

    Как рассказал командир 30-й дивизии республиканской гвардии Сирии, поддержка ВКС РФ в борьбе с террористами неоценима. Погибшие сирийские и российские военные символом героизма и навсегда останутся в памяти сирийцев, передает РИА Новости.
     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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