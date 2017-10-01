Сирия: в Алеппо открыли мемориальный камень в память о погибших военных РФ и САР

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Алеппо (Сирия), 1 октября. В городе Алеппо в Сирии открыли мемориальный камень в память о погибших в борьбе с терроризмом военных.

Памятник установили на площади, которую раньше называли «Телефон Гавай», то есть телефонная антенна. В Первую мировую войну здесь находился телефонный узел для связи войск Турции и Германии. Теперь ее переименовали в «Площадь сирийско-российской дружбы».

Как рассказал командир 30-й дивизии республиканской гвардии Сирии, поддержка ВКС РФ в борьбе с террористами неоценима. Погибшие сирийские и российские военные символом героизма и навсегда останутся в памяти сирийцев, передает РИА Новости.

