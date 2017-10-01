Глава МИД Италии объявил о высылке посла Северной Кореи

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Рим, 1 октября. Итальянский министр внутренних дел Анджелино Альфано объявил о лишении аккредитации посла Корейской народно-демократической республики в стране. Посол КНДР был назначен совсем недавно, в конце июля.

«Мы приняли серьезное решение – прервать процедуру аккредитации посла КНДР. Он должен будет покинуть Италию», — объявил глава МИД Италии в беседе с газетой La Repubblica.

В беседе министр Альфано отметил также, что считает «обнадеживающими» слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон будет стараться найти подход для переговоров с Пхеньяном. «Это больше, чем формальная оговорка», — считает итальянский министр.

Анджелино Альфано отметил, что Италия, будучи председателем комитета по санкциям в ООН, выступает за то, чтобы давление на северокорейский режим не снижалось — особенно после проведения испытаний водородной бомбы, самых мощных на данный момент в ядерной программе Северной Кореи.