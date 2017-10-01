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Политика
Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию
Политика
Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию
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    Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

    7:28  1 Октября 2017
    49

    Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

    Вашингтон, 1 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал документ, предусматривающий экономические санкции в отношении ряда стран.

    Как сообщили в пресс-службе Белого дома, распоряжение касается Венесуэлы, Китая, России и Сирии. Согласно документу, глава государства рекомендует представителям США в Международном валютном фонде и многосторонних банках развития в следующем году голосовать против законов, которые могут пойти на пользу вышеуказанным странам. Исключение, по мнению Трампа, стоит делать в вопросах, касающихся гуманитарных вопросов.

    Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

    Кроме того, Соединенные Штаты Америки должны прекратить финансировать культурные программы взаимодействия с Россией, КНДР, Сирией и Эритреей. 

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дональд трамп
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