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Знаменитый канадский телеведущий Монти Холл скончался в возрасте 96 лет
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    Знаменитый канадский телеведущий Монти Холл скончался в возрасте 96 лет

    7:28  1 Октября 2017
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    Знаменитый канадский телеведущий Монти Холл скончался в возрасте 96 лет

    Беверли-Хиллс, 1 октября. Знаменитый канадский телеведущий Монти Холл скончался в субботу в возрасте 96 лет. Ведущий прославился популярной телепрограммой Let's Make A Deal («Заключим пари»).

    О смерти телеведущего сообщила его дочь Джоанна Глисон, сообщает RT. Как отметила дочь ведущего, он скончался после продолжительной болезни в окружении семьи и друзей.

    Свое главное телешоу Холл считал возможностью помочь простым людям. Шоу состояло из различных конкурсов, но в главном из них — из-за которого ведущий прославился фразой «Кто же за дверью №1?» — требовалось выбрать одну из трех дверей. За двумя дверями стояли козы, а за третьей — автомобиль, который в случае успеха доставался игроку.

    Автор: Валентин Меликов
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