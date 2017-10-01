Знаменитый канадский телеведущий Монти Холл скончался в возрасте 96 лет

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Беверли-Хиллс, 1 октября. Знаменитый канадский телеведущий Монти Холл скончался в субботу в возрасте 96 лет. Ведущий прославился популярной телепрограммой Let's Make A Deal («Заключим пари»).

О смерти телеведущего сообщила его дочь Джоанна Глисон, сообщает RT. Как отметила дочь ведущего, он скончался после продолжительной болезни в окружении семьи и друзей.

Monty Hall Dead at 96 https://t.co/drcV5areLM — TMZ (@TMZ) September 30, 2017

Свое главное телешоу Холл считал возможностью помочь простым людям. Шоу состояло из различных конкурсов, но в главном из них — из-за которого ведущий прославился фразой «Кто же за дверью №1?» — требовалось выбрать одну из трех дверей. За двумя дверями стояли козы, а за третьей — автомобиль, который в случае успеха доставался игроку.