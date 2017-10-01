Жители Каталонии собрались в очередь у избирательного участка в Барселоне

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Барселона, 1 октября. Незадолго до начала референдума о независимости испанской Каталонии у избирательных участков в провинции начали скапливаться очереди. Так, в центре Барселоны у избирательного участка собрались около 500 человек — люди уверены, что вскоре явится полиция, чтобы помешать проведению референдума, и готовы защищать свои права.

«Мы пришли сюда с утра, потому что знаем, что должна прийти полиция и закрыть все участки. Но они увидят, что нас много и ничего не смогут сделать», — говорят протестующие.

Как отмечает РИА Новости, в ходе референдума в Каталонии проголосовать смогут около 5,3 млн человек. Голосование на более чем двух тысяча избирательных участков откроется в 9 часов утра по местному времени и закончится в 20.00.

Напомним, испанские власти и конституционный суд страны объявили референдум о независимости незаконным, а любые его результаты - не имеющими юридической силы.