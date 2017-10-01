Глава Минобороны Польши заявил, что стране нужно больше американских солдат

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Варшава, 1 октября. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что для защиты стране было бы достаточно двух американских дивизий на своей территории.

«Нет сомнений, что две дивизии — это немного. Но это столько, сколько нам нужно», — заключил министр.

Он отметил, что размещение на территории страны двух американских дивизий не пойдет вразрез с международными обязательствами, в том числе основополагающему акту «Россия-НАТО».

Напомним, что сейчас в Польше находится только одна бронетанковая бригада Вооруженных сил США, численностью 3,5 тысячи человек.