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Глава Минобороны Польши заявил, что стране нужно больше американских солдат
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    Глава Минобороны Польши заявил, что стране нужно больше американских солдат

    6:57  1 Октября 2017
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    Глава Минобороны Польши заявил, что стране нужно больше американских солдат

    Варшава, 1 октября. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что для защиты стране было бы достаточно двух американских дивизий на своей территории.

    «Нет сомнений, что две дивизии — это немного. Но это столько, сколько нам нужно», — заключил министр.

    Он отметил, что размещение на территории страны двух американских дивизий не пойдет вразрез с международными обязательствами, в том числе основополагающему акту «Россия-НАТО».Глава Минобороны Польши заявил, что стране нужно больше американских солдат

    Напомним, что сейчас в Польше находится только одна бронетанковая бригада Вооруженных сил США, численностью 3,5 тысячи человек.

    Автор: Ирина Новикова
    #польша #антоний мацеревич #армия сша
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