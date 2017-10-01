Премьер-министр Японии представил беспилотный трактор на форуме в Киото

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Киото, 1 октября. Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ в рамках Международного форума науки и технологии, проходящего в Киото, представил новейшие японские беспилотные тракторы.

По словам премьер-министра, беспилотники в самом ближайшем будущем задействуют в японском сельском хозяйстве.

Абэ отметил, что роботы могут общаться между собой, словно настоящие люди. Он также отметил, что беспилотники смогут работать в любое время суток, даже когда их хозяева спят, сообщает Газета.ру.

«А в будущем они будут подключены к японской системе глобального позиционирования», — добавил глава японского правительства.