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Премьер-министр Японии представил беспилотный трактор на форуме в Киото
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    Премьер-министр Японии представил беспилотный трактор на форуме в Киото

    6:40  1 Октября 2017
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    Премьер-министр Японии представил беспилотный трактор на форуме в Киото

    Киото, 1 октября. Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ в рамках Международного форума науки и технологии, проходящего в Киото, представил новейшие японские беспилотные тракторы.

    По словам премьер-министра, беспилотники в самом ближайшем будущем задействуют в японском сельском хозяйстве.

    Абэ отметил, что роботы могут общаться между собой, словно настоящие люди. Он также отметил, что беспилотники смогут работать в любое время суток, даже когда их хозяева спят, сообщает Газета.ру.

    «А в будущем они будут подключены к японской системе глобального позиционирования», — добавил глава японского правительства.

    Автор: Ирина Новикова
    #синдзо абэ #беспилотный трактор #киото
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