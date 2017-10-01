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Дворкович рассказал о решениях по вывозу пассажиров «ВИМ-Авиа»
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    Дворкович рассказал о решениях по вывозу пассажиров «ВИМ-Авиа»

    6:21  1 Октября 2017
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    Дворкович рассказал о решениях по вывозу пассажиров «ВИМ-Авиа»

    Киото, 1 октября. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что решения по вывозу российских туристов, пострадавших из-за авиакомпании «ВИМ-Авиа», уже приняты.

    По словам Дворковича, в настоящее время активно проходит возвращение пассажиров в Россию.

    Дворкович отметил, что 90% пассажиров находятся Турции, еще часть — на испанском острове Тенерифе, в континентальной Испании, Италии, Греции.Дворкович рассказал о решениях по вывозу пассажиров «ВИМ-Авиа»

    Он подчеркнул, что график составлен, также имеется все необходимое финансирование.

    Ранее Газета.ру сообщала, что «ВИМ-Авиа» 25 сентября официально признала, что у нее нет средств для продолжения работы, и прекратила выполнение чартеров.

    Автор: Ирина Новикова
    #аркадий дворкович #пассажиры #вим-авиа
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