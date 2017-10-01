Границу между США и Канадой временно закрыли из-за протестов ультраправых

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Оттава, 1 октября. Один из контрольно-пропускных пунктов на границе США и Канады был временно закрыт из-за протестов канадских ультраправых организаций.

Сообщается, что в субботу около 300 представителей ультраправых провели акцию около КПП, находящегося в районе города Сен-Бернар-де-Лаколль, с требованием перестать впускать в Канаду нелегальных мигрантов из США. Туда же прибыли порядка 100 представителей антифашистских группировок Квебека.

Для того, чтобы не допустить столкновений был временно закрыт пропуск через границу, говорится в материале Газеты.ру.