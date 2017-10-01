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В Красноярске разыскивают пенсионерку, попавшую под колеса автомобиля
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    В Красноярске разыскивают пенсионерку, попавшую под колеса автомобиля

    5:44  1 Октября 2017
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    В Красноярске разыскивают пенсионерку, попавшую под колеса автомобиля

    Красноярск, 1 октября. Волонтеры и сотрудники правоохранительных органов в Красноярске разыскивают пожилую женщину, пропавшую после того, как ее сбил автомобиль.

    Сообщается, что пенсионерка попала под машину вечером 29 сентября. Инцидент произошел на улице Кутузова в районе АЗС возле гипермаркета «Метро».

    Прибывшие врачи скорой осмотрели 77-летнюю женщину и отпустили домой, так как травм в результате ДТП у нее не было.

    Однако позже родственники сообщили, что домой она не пришла. Отмечается, что у пенсионерки раньше были проблемы с памятью, поэтому она могла потеряться.

    Автор: Ирина Новикова
    #красноярск #пенсионерка #исчезновение
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