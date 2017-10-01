Дворкович обсудил с Абэ экономическое сотрудничество РФ и Японии

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Киото, 1 октября. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российско-японское сотрудничество в области экономики.

Сообщается, что встреча прошла в Киото в рамках Международного форума науки и технологии (STS-форум).

Сообщается, что помимо экономических вопросов Дворкович и Абэ обсудили двусторонние отношения в области промышленности, региональное сотрудничество, а также международные вопросы.

Ранее сообщалось, что Россия и Япония подписали ряд документов по развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма и увеличению взаимных туристических потоков в ближайшие два года.