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Дворкович обсудил с Абэ экономическое сотрудничество РФ и Японии
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    Дворкович обсудил с Абэ экономическое сотрудничество РФ и Японии

    5:25  1 Октября 2017
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    Дворкович обсудил с Абэ экономическое сотрудничество РФ и Японии

    Киото, 1 октября. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российско-японское сотрудничество в области экономики.

    Сообщается, что встреча прошла в Киото в рамках Международного форума науки и технологии (STS-форум). 

    Сообщается, что помимо экономических вопросов Дворкович и Абэ обсудили двусторонние отношения в области промышленности, региональное сотрудничество, а также международные вопросы. Дворкович обсудил с Абэ экономическое сотрудничество РФ и Японии

    Ранее сообщалось, что Россия и Япония подписали ряд документов по развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма и увеличению взаимных туристических потоков в ближайшие два года.

    Автор: Ирина Новикова
    #синдзо абэ #аркадий дворкович
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