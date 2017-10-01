Мужчина упал из вертолета в океан у побережья Калифорнии
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Малибу, 1 октября. Неизвестный мужчина погиб у побережья Малибу в американском штате Калифорния, упав из кабины вертолета в Тихий океан.
Сообщается, что сотрудники местной пожарной службы обнаружили тело мужчины примерно в полутора километрах от берега.
В настоящее время расследование обстоятельств произошедшего проводят сотрудники правоохранительных органов. Подробности инцидента не сообщаются, также остается неизвестным, спрыгнул погибший, или случайно упал.