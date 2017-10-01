Мужчина упал из вертолета в океан у побережья Калифорнии

В Избранное

Малибу, 1 октября. Неизвестный мужчина погиб у побережья Малибу в американском штате Калифорния, упав из кабины вертолета в Тихий океан.

Сообщается, что сотрудники местной пожарной службы обнаружили тело мужчины примерно в полутора километрах от берега.

В настоящее время расследование обстоятельств произошедшего проводят сотрудники правоохранительных органов. Подробности инцидента не сообщаются, также остается неизвестным, спрыгнул погибший, или случайно упал.