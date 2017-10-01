Британские СМИ напугала разработка Россией «секретного смертоносного оружия»

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Лондон, 1 октября. Британское издание Daily Star сообщило, что в России разрабатывается новейшее секретное оружие, способное уничтожить целые армии.

Согласно информации издания, разрабатываемая радиоэлектронная ракета имеет мощность, превосходящую ядерную бомбу и способна отключать всю электронику вражеской армии в радиусе 3,5 км благодаря СВЧ-излучению.

Так, система сможет уничтожать устройства связи на самолетах, взрывать боеголовки и снаряды на глубине до 100 метров.

Журналисты отмечают, что речь, вероятно, идет о комплексе «Алабуга». По их данным, оружие будет установлено на беспилотные аппараты.