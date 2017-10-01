Трамп ответил раскритиковавшей его градоначальнице столицы Пуэрто-Рико

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Вашингтон, 1 октября. Президент США Дональд Трамп ответил на критику в свой адрес от мэра столицы Пуэрто-Рико.

По его словам, мэр Сан-Хуана Кармен Юлин Круз подвергла критике действия Белого дома по приказу Демократической партии США.

Также Трамп отметил, что градоначальница полностью лишена лидерских качеств, так как «не может заставить своих работников помогать людям».

«Они хотят, чтобы все было сделано за них, когда это должно быть сделано совместными усилиями», — написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала,что 29 сентября Кармен Юлин Круз выступила с речью, в которой обвинила администрацию президента Трампа в неэффективности.