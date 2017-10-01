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Россия
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Трамп продлил на год запрет на финансирование образовательных обменов с РФ
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    Трамп продлил на год запрет на финансирование образовательных обменов с РФ

    3:17  1 Октября 2017
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    Трамп продлил на год запрет на финансирование образовательных обменов с РФ

    Вашингтон, 1 октября. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении на год запрета на финансирование культурных и образовательных обменов с Россией.

    Сообщается, что Россия попала под действие статьи, запрещающей в 2018 финансовом году оказание денежной помощи для совершения культурных и образовательных обменов ряду стран. В список также попали КНДР, Сирия, и Эритрея.

    «Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование участия в программах образовательного и культурного обмена посредством должностных лиц или сотрудников правительств», — отмечается в документе.

    Ранее Газета.ру сообщила, что Дональд Трамп назначил госсекретаря США Рекса Тиллерсона куратором исполнения санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

    Автор: Ирина Новикова
    #дональд трамп #антироссийские санкции #образовательный обмен
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