Трамп продлил на год запрет на финансирование образовательных обменов с РФ

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Вашингтон, 1 октября. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении на год запрета на финансирование культурных и образовательных обменов с Россией.



Сообщается, что Россия попала под действие статьи, запрещающей в 2018 финансовом году оказание денежной помощи для совершения культурных и образовательных обменов ряду стран. В список также попали КНДР, Сирия, и Эритрея.

«Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование участия в программах образовательного и культурного обмена посредством должностных лиц или сотрудников правительств», — отмечается в документе.

Ранее Газета.ру сообщила, что Дональд Трамп назначил госсекретаря США Рекса Тиллерсона куратором исполнения санкций в отношении России, Ирана и КНДР.