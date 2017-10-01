В Австрии запретили паранджу, бурки и никаб

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Вена, 1 октября. В Австрии вступил в силу запрет на ношение паранджи, бурки и никаба. Об этом сообщают местные СМИ.

За ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо, нарушителям грозит штраф в размере 150 евро. Кроме того, под запрет попали медицинские маски в случаях, если их ношение не предписано врачом.

Следует отметить, что во Франции аналогичный закон действует с 2011-го года.

Ранее глава МИД Австрии высказался за закрытие детских садов для мусульман.