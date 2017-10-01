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Итальянских антиглобалистов разогнали газом в Турине
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    Итальянских антиглобалистов разогнали газом в Турине

    2:17  1 Октября 2017
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    Итальянских антиглобалистов разогнали газом в Турине

    Турин, 1 октября. Итальянские правоохранители применили слезоточивый газ против участников акции, выступавших против встречи так называемой «большой семерки» в Турине. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что акция протеста собрала около тысячи людей. Они предприняли попытку прорваться через кордон, огораживающий королевскую резиденцию Реджа ди Венария. Там проходила заключительная встреча «большой семерки» в Турине.

    Полицейские применили слезоточивый газ, — пишет ТАСС.

    Накануне сообщалось о покушении картины Ренуара во Франции. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #италия #антиглобалисты #слезоточивый газ #большая семерка
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