Итальянских антиглобалистов разогнали газом в Турине

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Турин, 1 октября. Итальянские правоохранители применили слезоточивый газ против участников акции, выступавших против встречи так называемой «большой семерки» в Турине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что акция протеста собрала около тысячи людей. Они предприняли попытку прорваться через кордон, огораживающий королевскую резиденцию Реджа ди Венария. Там проходила заключительная встреча «большой семерки» в Турине.

Полицейские применили слезоточивый газ, — пишет ТАСС.

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