Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Обгоревший труп женщины нашли на одной из улиц Новосибирска
Происшествия
Полиция эвакуировала пассажиров с одной из станций лондонского метро
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полиция эвакуировала пассажиров с одной из станций лондонского метро

    2:23  1 Октября 2017
    40

    Полиция эвакуировала пассажиров с одной из станций лондонского метро

    Лондон, 1 октября. Полиция Великобритании провела эвакуацию на станции метро Old Street в Лондоне.

    Сообщается, что инцидент произошел в субботу примерно в 21.20 по местному времени (23.20 по московскому времени).

    В полицию поступил звонок с сообщением о подозрительном пассажире, который странно себя вел в вагоне метро. Кроме того, несколько человек заявили, что слушали звук взрыва.

    Станция была оцеплена, пассажиры и персонал эвакуированы. Правоохранители отметили, что ими не было обнаружено ничего подозрительного. На данный момент инцидент исчерпан.

    Автор: Ирина Новикова
    #метро #лондон #эвакуация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105835

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29678

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43671

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24512

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9283
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        20:33   30 Сентября 2017
        795
        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        16:59   30 Сентября 2017
        793
        ВКС РФ уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков

        ВКС РФ уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков

        15:44   30 Сентября 2017
        1125
        Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

        Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

        14:34   30 Сентября 2017
        5052