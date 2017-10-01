Полиция эвакуировала пассажиров с одной из станций лондонского метро

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Лондон, 1 октября. Полиция Великобритании провела эвакуацию на станции метро Old Street в Лондоне.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу примерно в 21.20 по местному времени (23.20 по московскому времени).

В полицию поступил звонок с сообщением о подозрительном пассажире, который странно себя вел в вагоне метро. Кроме того, несколько человек заявили, что слушали звук взрыва.

Станция была оцеплена, пассажиры и персонал эвакуированы. Правоохранители отметили, что ими не было обнаружено ничего подозрительного. На данный момент инцидент исчерпан.