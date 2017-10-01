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Трамп подписал распоряжение о санкциях против России, Китая и других стран
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    Трамп подписал распоряжение о санкциях против России, Китая и других стран

    1:57  1 Октября 2017
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    Трамп подписал распоряжение о санкциях против России, Китая и других стран

    Вашингтон, 1 октября. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о новых санкциях в отношении России, Китая, Сирии, Венесуэлы и ряда других стран. Об этом сообщает ТАСС.

    Очередные санкции в Вашингтоне увязали с «ужесточением борьбы с торговлей людьми». Ограничительные меры коснутся, среди прочего, сфер образования и культуры.

    Распоряжение предполагает запрет на финансирование такого рода проектов, если они направлены на поддержку России, Китая и других государств, фигурирующих в распоряжении. Исключение могут составить проекты гуманитарного характера, — уточняет ТАСС.

    Накануне Вашингтон заявил о нежелании Северной Кореи вести переговоры. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #санкции #россия #сша #трамп #белый дом
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