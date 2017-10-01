Турецкие СМИ вдохновила встреча Путина и Эрдогана в Анкаре

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Анкара, 1 октября. Турецкие СМИ с восторгом отреагировали на встречу президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшую в четверг в Анкаре.

В пятницу утренние газеты вышли с материалами, в которых высказывается уверенность в скором урегулировании конфликтов в Сирии и Ираке.

Напомним, что срочная встреча в Анкаре Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в основном была посвящена Сирии. Лидеры двух стран встретились в пятый раз за текущий год, что также было отмечено турецкими журналистами.

Несмотря на то, что беседа проходила в закрытом режиме, по всей вероятности, главам государств удалось договориться.

Ранее Газета.ру сообщала, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились, что Москва и Анкара продолжат контакты по урегулированию сирийского кризиса.