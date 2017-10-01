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Турецкие СМИ вдохновила встреча Путина и Эрдогана в Анкаре
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    Турецкие СМИ вдохновила встреча Путина и Эрдогана в Анкаре

    2:04  1 Октября 2017  /обновлено: 2:05  01 Октября 2017
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    Турецкие СМИ вдохновила встреча Путина и Эрдогана в Анкаре

    Анкара, 1 октября. Турецкие СМИ с восторгом отреагировали на встречу президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшую в четверг в Анкаре.

    В пятницу утренние газеты вышли с материалами, в которых высказывается уверенность в скором урегулировании конфликтов в Сирии и Ираке.

    Напомним, что срочная встреча в Анкаре Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в основном была посвящена Сирии. Лидеры двух стран встретились в пятый раз за текущий год, что также было отмечено турецкими журналистами.Турецкие СМИ вдохновила встреча Путина и Эрдогана в Анкаре

    Несмотря на то, что беседа проходила в закрытом режиме, по всей вероятности, главам государств удалось договориться.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились, что Москва и Анкара продолжат контакты по урегулированию сирийского кризиса.

    Автор: Ирина Новикова
    #владимир путин #реджеп тайип эрдоган #сирия
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