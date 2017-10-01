Число пострадавших от падения трибуны болельщиков в Амьене увеличилось до 26
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Париж, 1 октября. Число болельщиков, пострадавших в результате падения трибуны во время матча чемпионата Франции «Амьен» — «Лилль» увеличилось до 26-ти. Об этом сообщает France Press.
Инцидент произошел на 16-й минуте встречи после гола в ворота хозяев поля. Заградительный барьер на трибуне обрушился, и фанаты «Лилля» упали друг на друга с высоты примерно полтора метра.
Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 26 человек. Четверо из них получили серьезные повреждения.
Матч был прерван при счете 1:0 в пользу «Лилля». В настоящее время решается вопрос о его возобновлении, пишет Газета.ru.