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Происшествия
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Число пострадавших от падения трибуны болельщиков в Амьене увеличилось до 26
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    Число пострадавших от падения трибуны болельщиков в Амьене увеличилось до 26

    1:41  1 Октября 2017
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    Число пострадавших от падения трибуны болельщиков в Амьене увеличилось до 26

    Париж, 1 октября. Число болельщиков, пострадавших в результате падения трибуны во время матча чемпионата Франции «Амьен» — «Лилль» увеличилось до 26-ти. Об этом сообщает France Press.

    Инцидент произошел на 16-й минуте встречи после гола в ворота хозяев поля. Заградительный барьер на трибуне обрушился, и фанаты «Лилля» упали друг на друга с высоты примерно полтора метра.

    Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 26 человек. Четверо из них получили серьезные повреждения.

    Матч был прерван при счете 1:0 в пользу «Лилля». В настоящее время решается вопрос о его возобновлении, пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #обрушение #пострадавшие #лилль #амьен #трибуна
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