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Происшествия
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Украина
Соцсети высмеяли «разоблачение» СБУ съезда антиукраинских блогеров в Брюсселе
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    Соцсети высмеяли «разоблачение» СБУ съезда антиукраинских блогеров в Брюсселе

    1:42  1 Октября 2017
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    Соцсети высмеяли «разоблачение» СБУ съезда антиукраинских блогеров в Брюсселе

    Киев, 1 октября. Пользователи социальных сетей с иронией отнеслись к сообщению Службы безопасности Украины о «разоблачении» акции антиукраинских блогеров в Брюсселе.

    Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Нацполицией Украины пресекли попытку проведения антиукраинской акции в Брюсселе с участием экс-нардепа Елены Бондаренко.

    По данным СБУ, организаторы акции намеревались обвинить власти страны в притеснении журналистов и для этого в Брюссель якобы выехали несколько граждан Украины, получивших за это по 100 грн (примерно 5$).

    В соцсетях отметили, что СБУ переняло раннесоветский изобличающий стиль для своих сообщений. Кроме того, пользователи задались вопросом, кого можно нанять за 5 долларов для поездки в Брюссель.

    Многие назвали сообщение ведомства абсурдным, отметив, что им стыдно жить при такой политической ситуации в стране.

    Автор: Ирина Новикова
    #украина #сбу #блогеры #разоблачение
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