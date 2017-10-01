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Багдад, 1 октября. Отделение Иракского Курдистана от Ирака приведет к расколу страны и спровоцирует затяжное военное противостояние. Такое мнение высказал лидер ливаноского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

По его словам, руководители курдов преследуют собственные цели, которые вовсе не совпадают с интересами народа. Насрулла убежден, что отделение региона приведет к войне, которая может затянуться на десятилетия.

Ранее курдский парламент заявил о непризнании решений Багдада по референдуму о независимости региона. Об этом писала Газета.ru.