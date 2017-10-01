Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Отделение Курдистана от Ирака приведет к затяжной войне — лидер «Хезболла»
Весь мир
Отделение Курдистана от Ирака приведет к затяжной войне — лидер «Хезболла»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Отделение Курдистана от Ирака приведет к затяжной войне — лидер «Хезболла»

    1:25  1 Октября 2017
    60

    Отделение Курдистана от Ирака приведет к затяжной войне — лидер «Хезболла»

    Багдад, 1 октября. Отделение Иракского Курдистана от Ирака приведет к расколу страны и спровоцирует затяжное военное противостояние. Такое мнение высказал лидер ливаноского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

    По его словам, руководители курдов преследуют собственные цели, которые вовсе не совпадают с интересами народа. Насрулла убежден, что отделение региона приведет к войне, которая может затянуться на десятилетия.

    Ранее курдский парламент заявил о непризнании решений Багдада по референдуму о независимости региона. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #ирак #хезболла #война #курдистан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105826

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29677

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43668

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24504

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9283
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        20:33   30 Сентября 2017
        751
        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        16:59   30 Сентября 2017
        768
        ВКС РФ уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков

        ВКС РФ уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков

        15:44   30 Сентября 2017
        1113
        Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

        Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

        14:34   30 Сентября 2017
        5005