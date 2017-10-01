Неадекватный поклонник атаковал Бузову во время концерта в Дубае

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Дубай, 1 октября. Неизвестный агрессивный мужчина набросился на российскую певицу Ольгу Бузову во время концерта в Дубае.

Во время выступления артистки поклонник поднялся на сцену, схватил Бузову и попытался выхватить у нее микрофон.

Охранники оперативно отреагировали на случившееся и увели нападавшего со сцены.

Сама Бузова поделилась переживаниями с поклонниками в своем Instagram. Она назвала нападавшего «нелюдем» и отметила, что ей очень хотелось, чтобы «рядом был настоящий мужчина, который бы объяснил этому существу, как надо себя вести с девушками».