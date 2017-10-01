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Неадекватный поклонник атаковал Бузову во время концерта в Дубае
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    Неадекватный поклонник атаковал Бузову во время концерта в Дубае

    1:21  1 Октября 2017
    45

    Неадекватный поклонник атаковал Бузову во время концерта в Дубае

    Дубай, 1 октября. Неизвестный агрессивный мужчина набросился на российскую певицу Ольгу Бузову во время концерта в Дубае.

    Во время выступления артистки поклонник поднялся на сцену, схватил Бузову и попытался выхватить у нее микрофон.

    Охранники оперативно отреагировали на случившееся и увели нападавшего со сцены.

    Сама Бузова поделилась переживаниями с поклонниками в своем Instagram. Она назвала нападавшего «нелюдем» и отметила, что ей очень хотелось, чтобы «рядом был настоящий мужчина, который бы объяснил этому существу, как надо себя вести с девушками».

     

    Если честно, мне бы не хотелось афишировать и комментировать произошедшее вчера на концерте в первую очередь, чтоб не расстраивать моих близких, мою семью...но, к сожалению, от СМИ ничего не скроешь. Может оно и к лучшему. Не хочется уделять своё время описывая чувства, которые до сих пор я испытываю. Мне противно, что такие мужчины (если, конечно, их так можно назвать) есть. Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку - становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. Для меня понятие слова "мужчина" как минимум включает в себя достоинство. Накинуться на беззащитную девушку во время выступления - это не достойно. Я очень хочу верить, что таких "нелюдей" не так много...но всё же, это действительно страшно. Что происходит с этим миром? С людьми? Почему злость и ненависть стали переполнять сердца? Почему истинные ценности ушли на задний план? И почему люди, которые с гордостью должны носить звание "мужчины" так легко с ним расстаются, и превращаются в животных? Мне страшно ???????????? В тот момент, когда это всё произошло, мне так сильно захотелось, чтобы рядом со мной был настоящий мужчина, который бы объяснил этому существу как надо себя вести с девушками...но я достаточно быстро пришла в себя, и продолжила петь для своих людей...К счастью, это случилось в конце моего выступления, когда я исполняла ремикс под песню #подзвукипоцелуев ???? А все эмоции я позволила себе только после концерта, когда меня никто не видел...я верю, что отвечая злом на зло - мы только увеличиваем поток негатива...поэтому просто надеюсь, что ваша любовь и моя любовь к вам- усмирит это необъяснимое, неподдающееся никаким оправданиям поведение... Спасибо большое моим ребятам, которые быстро среагировали...и спасибо вам, мои люди, которые провожали меня бурными аплодисментами и пели вместе со мной????????????я вас люблю ❤️ #хочубытьсамойсильной

    Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

    Автор: Ирина Новикова
    #нападение #ольга бузова #дубай #концерт
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