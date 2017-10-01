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Масляков назвал Меньшикова основной движущей силой возрождения КВН
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    Масляков назвал Меньшикова основной движущей силой возрождения КВН

    1:07  1 Октября 2017
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    Масляков назвал Меньшикова основной движущей силой возрождения КВН

    Москва, 1 октября. Президент международного клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков откликнулся на смерть поэта и писателя Андрея Меньшикова, ушедшего из жизни в возрасте 72-х лет.

    Масляков отметил, что именно усилия Меньшикова во многом способствовали возрождению КВН. Он был главной движущей силой этого процесса, — сказал Масляков.

    Ведущий КВН вспомнил также об участии Меньшикова в передачах «А ну-ка, девушки!», «Вираж» и «Двенадцатый этаж».

    Международный союз КВН выразил родным и близким Меньшикова свои соболезнования,  - пишет РИА Новости.

    Автор: Сергей Свазовский
    #квн #масляков #меньшиков
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