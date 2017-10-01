Масляков назвал Меньшикова основной движущей силой возрождения КВН

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Москва, 1 октября. Президент международного клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков откликнулся на смерть поэта и писателя Андрея Меньшикова, ушедшего из жизни в возрасте 72-х лет.

Масляков отметил, что именно усилия Меньшикова во многом способствовали возрождению КВН. Он был главной движущей силой этого процесса, — сказал Масляков.

Ведущий КВН вспомнил также об участии Меньшикова в передачах «А ну-ка, девушки!», «Вираж» и «Двенадцатый этаж».

Международный союз КВН выразил родным и близким Меньшикова свои соболезнования, - пишет РИА Новости.