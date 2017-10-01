Польша считает достаточными две дивизии США для своей защиты

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Варшава, 1 октября. Размещение двух дивизий США является достаточным для успешной обороны Польши. Такое мнение высказал глава министерства обороны страны Антоний Мачеревич.

По его словам, две дивизии – это «как раз столько, сколько нужно» Варшаве.

Мачеревич отметил, что такие действия не противоречат международным обязательствам Польши, в том числе акту НАТО — Россия, цитирует РИА Новости.

Накануне МИД РФ потребовал от Варшавы наказать вандалов, осквернивших памятник советским войнам в Польше.