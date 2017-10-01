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Шойгу поздравил военных и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником
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    Шойгу поздравил военных и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником

    0:26  1 Октября 2017
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    Шойгу поздравил военных и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником

    Москва, 1 октября. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса и ветеранов Сухопутных войск РФ. Об этом сообщается на сайте российского оборонного ведомства.

    В своем поздравлении Шойгу акцентировал внимание на вкладе сухопутных войск в победах России в обеих мировых войнах, в Куликовской и Полтавской битве и других значимых сражениях.

    И в дальнейшем сухопутные войска будут обеспечивать надежную защиту нашей страны, - убежден министр обороны.

    Накануне Шойгу поручил присвоить досрочные воинские звания двум спортсменам ЦСКА.

    Автор: Сергей Свазовский
    #шойгу #праздник #сухопутные войска #день сухопутных войск
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