Полиция Турции арестовала убийцу оппозиционного сирийского активиста

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Анкара, 30 сентября. Турецкая полиция арестовала предполагаемого убийцу оппозиционного сирийского активиста и его дочери. Злоумышленник был племянником погибшего.

Следует отметить, что западные политики неоднократно обвиняли в смерти активиста «режим Башара Асада». Однако преступник оказался членом оппозиционного вооруженного формирования «Свободная сирийская армия».

Ранее Газета.ru сообщала, что парламент Иракского Курдистана не признает решения властей Ирака по вопросу референдума о независимости региона.