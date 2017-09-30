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Весь мир
Полиция Турции арестовала убийцу оппозиционного сирийского активиста
Весь мир
Полиция Турции арестовала убийцу оппозиционного сирийского активиста
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    Полиция Турции арестовала убийцу оппозиционного сирийского активиста

    23:57  30 Сентября 2017
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    Полиция Турции арестовала убийцу оппозиционного сирийского активиста

    Анкара, 30 сентября. Турецкая полиция арестовала предполагаемого убийцу оппозиционного сирийского активиста и его дочери. Злоумышленник был племянником погибшего.

    Следует отметить, что западные политики неоднократно обвиняли в смерти активиста «режим Башара Асада». Однако преступник оказался членом оппозиционного вооруженного формирования «Свободная сирийская армия».

    Ранее Газета.ru сообщала, что парламент Иракского Курдистана не признает решения властей Ирака по вопросу референдума о независимости региона.

    Автор: Сергей Свазовский
    #оппозиция #сирия #сса #полиция турции
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