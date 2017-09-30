Полиция Испании закрыла школы Каталонии, участвующие в референдуме о независимости
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Барселона, 30 сентября. Полиция Испании закрыла почти половину школ Каталонии, в которых должно пройти голосование о независимости региона. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что полицейские закрыли 1300 школ из 2315. Сторонники проведения референдума заняли помещения 163-х школ.
Референдум о независимости Каталонии намечен на 1 октября. Социологические опросы свидетельствуют, что большинство жителей региона поддерживают сохранение территориальной целостности Испании.
Мадрид оспаривает законность проведения волеизъявления.
Ранее Газета.ru сообщала о стрельбе на одном из избирательных участков Каталонии.