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Полиция Испании закрыла школы Каталонии, участвующие в референдуме о независимости
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    Полиция Испании закрыла школы Каталонии, участвующие в референдуме о независимости

    23:40  30 Сентября 2017
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    Полиция Испании закрыла школы Каталонии, участвующие в референдуме о независимости

    Барселона, 30 сентября. Полиция Испании закрыла почти половину школ Каталонии, в которых должно пройти голосование о независимости региона. Об этом сообщает Reuters.

    Уточняется, что полицейские закрыли 1300 школ из 2315. Сторонники проведения референдума заняли помещения 163-х школ.

    Референдум о независимости Каталонии намечен на 1 октября. Социологические опросы свидетельствуют, что большинство жителей региона поддерживают сохранение территориальной целостности Испании.

    Мадрид оспаривает законность проведения волеизъявления.

    Ранее Газета.ru сообщала о стрельбе на одном из избирательных участков Каталонии.

    Автор: Сергей Свазовский
    #каталония #испания #полицейские #школы #референдум о независимости
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