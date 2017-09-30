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Россия показала настоящие инновации на учениях «Запад-2017» — National Interest
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    Россия показала настоящие инновации на учениях «Запад-2017» — National Interest

    23:18  30 Сентября 2017
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    Россия показала настоящие инновации на учениях «Запад-2017» — National Interest

    Вашингтон, 30 сентября. Россия продемонстрировала «настоящие технологические инновации» в ходе военных учений «Запад-2017». Такое мнение высказал аналитик The National Interest Николас Дж. Майерс.

    Издание дает особенно высокую оценку баллистической ракете «Искандер», береговому ракетному комплексу «Бал» и зенитной ракетной системе С-400 «Триумф».

    По мнению Дж. Майерса, представленные технологические инновации послужат основой развития России на ближайшие несколько лет, — цитирует RT.

    Накануне Владимир Путин положительно оценил ход учений «Запад-2017».

    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #учения #запад-2017 #инновации
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